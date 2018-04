Whenever Destiny or its sequel crashes or has a connection failure, you get a distinct error code. Usually those codes correspond to an animal, fruit, or musical instrument. Some are better than others.



Here, with reference from the Bungie Help Twitter account and forums, is a ranking of Destiny and Destiny 2 error code names from worst to best.

98. SNAIL

97. CHICKEN

96. DUCK

95. PONY

94. CAT

93. SHEEP

92. ELK

91. BOAR

90. HARE

89. APPLE

88. PEAR

87. BLUEBERRY

86. MOOSE

85. RABBIT

84. BEETLE

83. CHERRY

82. LEMON

81. LIME

80. NEWT

79. BAT

78. GRAPE

77. PINEAPPLE

76. OLIVE

75. GOPHER

74. GRASSHOPPER

73. JACKAL

72. BUFFALO

71. GROUNDHOG

70. GRAPEFRUIT

69. JACKFRUIT

68. CENTIPEDE

67. ZEBRA

66. BUTTERFLY

65. CABBAGE

64. LEMUR



63. ELEPHANT

62. BLACKBIRD

61. FLATWORM

60. MONKEY

59. BUCK

58. CARP

57. LIONFISH

56. KIWI

55. VULTURE

54. CHIPMUNK

53. CAMEL

52. PELICAN

51. COCONUT

50. GOOSE

49. GOOSEBERRY

48. MONGOOSE

47. CATTLE

46. KINGFISHER

45. CASHEW

44. URCHIN

43. BUZZARD

42. JASMINE

41. BABOON



40. BULL

39. CARIBOU

38. TANGERINE

37. PENGUIN

36. TURTLE

35. LEECH

34. BEAGLE

33. CHIMPANZEE



32. FLY

31. LION

30. ELDERBERRY

29. HAWK

28. CURRANT

27. BLACKCURRANT

26. LEOPARD

25. TAMARIND

24. STINGRAY

23. CATFISH

22. GUITAR

21. PANTHER

20. CHOKEBERRY

19. CHIHUAHUA

18. TAPIR

17. LETTUCE

16. CHINCHILLA

15. TANGELO

14. ANTEATER

13. TRUMPET

12. LEMMING

11. TERMITE

10. CHIVE

9. MARIONBERRY

8. BEE

7. WEASEL

6. FLAMINGO

5. CACO

4. BEAVER

3. CHUPACABRA

2. SAXOPHONE

1. GOAT