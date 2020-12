This week on Snapshots, the final one of 2020(!), we have a ton of cool Cyberpunk 2077 screenshots. While the game might be buggy and broken for many players, especially on console, it’s still a pretty looking game and makes for some great virtual photography.



Advertisement

Spider-Man: Miles Morales Screenshot : @Toringtino

Horizon Zero Dawn Screenshot : @svid_vp

Advertisement

Assassin’s Creed Odyssey Screenshot : Ian Babbitt (Email)

Ghost of Tsushima Screenshot : @BLaevatein_AI

Advertisement

Mass Effect Andromeda Screenshot : @IliasFeizidis

Cyberpunk 2077 Screenshot : Robert Burrell (Email)

Advertisement

Cyberpunk 2077 Screenshot : @wintermut_e

Cyberpunk 2077 Screenshot : @altergraphics

Advertisement

Cyberpunk 2077 Screenshot : @Philit43_Yewone

Cyberpunk 2077 Screenshot : @PCG_Dreamer

Advertisement

Cyberpunk 2077 Screenshot : @MdeavorVP

Good to see arcades make it to 2077.