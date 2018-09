Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

It’s time to have a closer look at Nero’s new design in the waxy flesh. Capcom rolled out a life-sized statue of the character’s Devil May Cry 5 iteration at its Tokyo Game Show booth.

Let’s have a look!

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Advertisement

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Â



Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Advertisement

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)