This week on Snapshots: Some more (non-spoiler) Last of Us 2 photos, one of the coolest Spider-Man pics I’ve seen, some lovely plants, a creepy tree, a nice sit on a bench and a flamethrower.



The Last of Us Part II Screenshot : @lorsteibel ( Twitter

The Last of Us Part II Screenshot : @Lochlan_Miller ( Twitter

Spider-Man (PS4) Screenshot : @shinobi_space ( Twitter

The Division 2 Screenshot : @Spiggy_Smalls ( Twitter

Red Dead Redemption II Screenshot : @XkardazX ( Twitter

Forza Horizon 4 Screenshot : @PoachiiN ( Twitter

Horizon Zero Dawn Screenshot : @OfClockworks ( Twitter

A Plague Tale: Innocence Screenshot : @InquistorAles ( Twitter

Death Stranding Screenshot : @mr_geralt ( Twitter

Life Is Strange Screenshot : @screenknight_vp ( Twitter

Concrete Genie Screenshot : Heath Gardner ( Email )

The Last of Us Part II Screenshot : @Cordox1 ( Twitter

A moment after reading the comments on a YouTube video.

Kotaku Snapshots is a weekly look at some of the best, funniest and coolest screenshots players have taken in their favorite games.



