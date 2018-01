While some assassins are fun and sexy chaps, others are dour bums who can’t jump off walls properly.



Here, with minimal fanfare and no explanation given, is a definitive ranking of all of Ubisoft’s main assassins.

16. Connor

15. Altair



14. Arno

13. Arbaaz Mir



12. Nikolai

11. Shao Jun

10. Aveline



9. Lydia

8. Jacob



7. Shay

6. Adéwalé

5. Edward



4. Aya

3. Bayek



2. Evie

1. Ezio

Remember, this list is definitive.